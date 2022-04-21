Новый пакет санкций США задел организации, которые помогали обходить санкции

Соединенные Штаты обнародовали новый пакет санкций против РоSSийской Федерации. Новые санкции нацелены на ключевой коммерческий банк РФ и сеть из более 40 физических и юридических лиц, сообщает министерство финансов США .

Согласно заявлению, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило юридические и физические лица, причастные к попыткам обойти санкции, введенные против РоSSии.

Под новый пакет санкций попали роSSийский коммерческий банк "Транскапиталбанк" и глобальная сеть более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным роSSийским олигархом Константином Малофеевым, включая организации, основная миссия которых заключается в содействии уклонению от западных санкций. Все организации, принадлежащие Малофееву на 50% или более, подпадают под санкции, включая "Царьград Медиа".

Санкции также коснутся компаний, работающих в роSSийской индустрии добычи виртуальной валюты (третьей по величине в мире). В частности, под санкции попадет один из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver и 10 его роSSийских "дочек".

Также Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 635 граждан РоSSии, причастных к подавлению альтернативных мнений в РоSSии и за рубежом, а также причастных к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины. Под санкции также подпадают люди, имеющие отношение к нарушениям прав человека в тюрьмах и местах неофициального содержания под стражей в подконтрольных РоSSии районах Донбасса.