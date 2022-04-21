РоSSия уничтожает генофонд Крыма и ОРДЛО: Подоляк пояснил, почему Украина от этого только выиграет

Михаил Подоляк

РоSSия делает вид, что количество убитых ее бойцов не имеет никакого значения.

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк в интервью "НВ" заявил, что мобилизацией мужчин в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты уничтожат генофонд криминальных анклавов.

Михаил Подоляк

В то же время он сомневается в эффективности мобилизации на новых захваченных территориях Херсонской или Запорожской областях, поскольку там нет лояльности к россиянам.

"Люди будут брать оружие и переходить на сторону украинских войск - это очевидно. И я не вижу смысла в этом, потому что у них очень много бурятов еще есть, их можно привозить. Они ведь там не считаются людьми", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что россия делает вид, что количество убитых ее бойцов не имеет никакого значения.

оккупанты, колонна, роSSийская техника

"Они практически уничтожат весь генофонд криминальных анклавов под названием "ДНР", "ЛНР". Таким образом, криминальные анклавы исчезнут, потому что людей уже там не будет - они их всех перемолотят на войне. Они уничтожат "генофонд" в Крыму. И это очень хорошо, потому что в Крым они переселили своих", - добавил Подоляк.


Александра Павленко, politeka.net

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