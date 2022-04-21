КамАЗами свозят тела, а техника остается: оккупанты несут огромные потери на Донбассе, ситуация обостряется

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По словам Гайдая, после ночи в области все было более-менее спокойно, но начало битвы за Донбасс чувствуется.

В Луганской области в ночь с 19 на 20 апреля войска РФ понесли серьезные потери в живой силе. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал в очередном обращении, которое появилось в социальных сетях и его Телеграм-канале.

Также сообщается, в Попасной, Рубежном и части сел Горской громады уже не восстановить свет, газ и водоснабжение, поскольку инфраструктура там почти уничтожена.

Возможность начать ремонт, по его словам, появится только после завершения боевых действий.

«Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в подконтрольных Украине Попасной, Рубежном, части сел Горской громады – инфраструктура там почти уничтожена. Не отремонтировать до завершения боевых действий».


Дарина Силина, politeka.net

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