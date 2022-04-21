Шарль Мишель о зверствах оккупантов под Киевом: РоSSия должна быть наказана

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил многострадальную Бородянку, заявил, что не имеет слов, чтобы объяснить, что он чувствует после визита в Украину. Он считает, что РоSSия должна быть наказана за события, которые происходят сегодня в стране, информирует Апостроф .

Об этом сообщает CNN.

"Нет слов, чтобы объяснить, что я чувствую, не как президент Европейского совета, а как отец, как человек. Это зверства. Это военные преступления. Она должна быть наказана. Она будет наказана. Они должны платить за то, что они сделали, там и во многих других городах и других местах Украины", - заявил Мишель на пресс-конференции в Киеве .

Выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, он также сказал, что ранее в тот же день посетил Бородянку, где после вывода роSSийских войск из Киевской области были обнаружены массовые захоронения, полные сотен убитых мирных жителей.

Президент Евросовета сказал, что ЕС болеет за победу Украины над РФ и сделает все возможное, чтобы поддержать Украину.