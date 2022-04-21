Шарль Мишель о зверствах оккупантов под Киевом: РоSSия должна быть наказана

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил многострадальную Бородянку, заявил, что не имеет слов, чтобы объяснить, что он чувствует после визита в Украину. Он считает, что РоSSия должна быть наказана за события, которые происходят сегодня в стране, информирует Апостроф.

Об этом сообщает CNN.

"Нет слов, чтобы объяснить, что я чувствую, не как президент Европейского совета, а как отец, как человек. Это зверства. Это военные преступления. Она должна быть наказана. Она будет наказана. Они должны платить за то, что они сделали, там и во многих других городах и других местах Украины", - заявил Мишель на пресс-конференции в Киеве.

Выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, он также сказал, что ранее в тот же день посетил Бородянку, где после вывода роSSийских войск из Киевской области были обнаружены массовые захоронения, полные сотен убитых мирных жителей.

Президент Евросовета сказал, что ЕС болеет за победу Украины над РФ и сделает все возможное, чтобы поддержать Украину.

"Прямо сейчас, как и вы, я думаю о людях, мирных жителях на Донбассе, в Мариуполе, в других городах, которые борются за свою жизнь. Которые борются за суверенитет Украины", - сказал Мишель, добавив, что ЕС будет использовать все возможные инструменты.


Инна Погрибная, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
Союзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — НуландСоюзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — Нуланд
Германия должна поставить Украине тяжелое вооружение - депутат БундестагаГермания должна поставить Украине тяжелое вооружение - депутат Бундестага
"Уверен, что нам ничего не передали": Зеленский не подтвердил получение Киевом роSSийского варианта мирного договора"Уверен, что нам ничего не передали": Зеленский не подтвердил получение Киевом роSSийского варианта мирного договора
Экс-командующий НАТО: РоSSия сдерживает Запад ядерными угрозами, так не должно бытьЭкс-командующий НАТО: РоSSия сдерживает Запад ядерными угрозами, так не должно быть
РоSSия запустила "Сатану"РоSSия запустила "Сатану"
"Акция" от Минобороны РоSSии: родственникам оккупантов обещают бесплатный тур на опознание трупов"Акция" от Минобороны РоSSии: родственникам оккупантов обещают бесплатный тур на опознание трупов
РоSSия не получила значительных территориальных достижений с начала нового наступления на Донбассе — СШАРоSSия не получила значительных территориальных достижений с начала нового наступления на Донбассе — США
РоSSия хочет скрыть информацию о семьях погибших в Украине военныхРоSSия хочет скрыть информацию о семьях погибших в Украине военных
На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 10 атак оккупантов – АрестовичНа Донбассе за сутки украинские защитники отбили 10 атак оккупантов – Арестович
В офисе президента заявили, что у Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская РоSSияВ офисе президента заявили, что у Европы нет вариантов будущего, где присутствует путинская РоSSия
Последние новости
Подгружаем последние новости