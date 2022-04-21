Зеленский: "Санкции нужны, чтобы сказать РоSSии, что нет альтернативы миру"

Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из РоSSии.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против страны-агрессора РоSSии должны доказать, что нет альтернативы миру.

Об этом он заявил в видеообращении по истечении 56 дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для роSSийской военной машины и роSSийского государства в целом.

Подчеркиваю на каждых переговорах, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить РоSSию искать мир", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня был опубликован план относительно усиления санкций. Он предусматривает ограничения для энергосектора РоSSии, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из РоSSии.

"Когда это будет имплементировано, РоSSия потеряет возможность финансировать военную машину... РоSSия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а роSSийские вооруженные силы должны быть определены террористической организацией", - подчеркнул президент

Напомним, после встречи с президентом Европейского совета Зеленский отметил, что нефтяное эмбарго будет в шестом пакете санкций ЕС.

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