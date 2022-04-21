Финляндия идет в НАТО: восемь из десяти партий парламента поддержали вступление

Парламент Финляндии начал обсуждение возможности вступления страны в НАТО. Представители многих партий поддержали идею подачи заявки на вступление в альянс, сообщает Интерфакс.

"Очевидно, что действия РоSSия подтолкнули Финляндию на несколько шагов ближе необходимости военного альянса", - заявил лидер социал-демократов Антти Линдман.

Партия Финляндский центр, являющийся крупнейшим союзником социал-демократов в коалиционном правительстве страны, заявила, что готова поддержать решение в пользу НАТО. Об этом сообщил ее лидер Юха Пилвас.