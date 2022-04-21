Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с РФ об эвакуации военных с "Азовстали", - заявление "Азова"

Защитники также призывают с участием третьей стороны эвакуировать мирных жителей, которые прячутся в подвале предприятия.

Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с РФ об эвакуации военных с "Азовстали", - заявление "Азова"
Святослав Паламар
Фото: Скріншот відео

Заместитель командира полка "Азов"капитан Святослав Паламар записал видеообращение по поводу эвакуации гражданского населения и военного гарнизона из города Мариуполь.

Он подчеркнул, что ситуация в городе тяжелая, кое-где – критическая. РоSSийские войска не прекращают попыток штурма "Азовстали". Враг пытается прорваться при поддержке танков, бронетехники, пехоты, артобстрелов, ракетных ударов. Защитники города мужественно защищаются. Паламар отметил, что к штурму "Азовстали" привлечены военные, совершавшие военные преступления на Киевщине.

Мирные жители, которые скрываются от роSSийских обстрелов на "Азовстали", не имеют возможности покинуть свои подвалы. Они боятся, поскольку, несмотря на заявления роSSийских войск о прекращении огня, обстрелы продолжаются.

"Безопасно покинуть территорию "Азовстали" пока невозможно. Поэтому я призываю к соблюдению гарантий безопасности. И только таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские могли бы выйти с завода. Мы просим их выпустить и просим создать надлежащие условия для выхода гражданских... с первого дня войны", - подчеркнул Паламар.

Он рассказал, что сегодня общался с Михаилом Подоляком и Давидом Арахамией, которые заявили, что готовы приехать в Мариуполь на переговоры с роSSийской стороной об эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона.

"Мы готовы эвакуироваться из города со стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, вверенный нам, для того, чтобы эвакуировать раненых и унести тела погибших и похоронить их с почестями... Мы хотим призвать весь цивилизованный мир приобщиться к гарантиям безопасности". "Условие сдать оружие и сдаться в плен мы не принимаем", - добавил заместитель командира "Азова".

Напомним, Мариуполь оцеплен роSSийскими войсками с первых дней войны. Все время оккупанты не только держали город в блокаде, но и мешали централизованной эвакуации. Выезд был возможен только частным транспортом, и это не каждый день. Сегодняшний согласованный гумкоридор сработал не так, как планировалось. Пока неизвестно, скольким людям удалось уехать.

Мариупольский завод "Азовсталь" почти полностью разбомблен россиянами, однако в подвале находятся мирные жители. Их обороняют бойцы "Азова".

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