В Бородянке закончили разбирать завалы — достали тела 41 человека

РоSSийские военные полностью уничтожили 8 многоэтажных и около 500 частных домов в поселке, информирует ZN.ua.

В Бородянке закончили разбирать завалы — достали тела 41 человека
© КГГА, Алексей Самсонов

Спасатели разобрали в Бородянке Киевской области все завалы зданий, разрушенных в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Бородянской поселковой рады Георгий Ерко, пишет Общественное.

"На сегодняшний день разобрали все завалы, уничтожено полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. На территории нашей громады уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожены полностью. Частично разрушены или получили повреждения еще около 450 домов", — сказал Ерко.

По его словам, из-под завалов достали тела 41 человека.

"А тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, то я думаю, это около сотни человек", — добавил глава поселкового совета.

Он отметил, что роSSийские военные не разрешали похоронить людей или хотя бы забрать тела в течение 10-15 дней.

"Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено", — рассказал Георгий Ерко, объяснив, что за нарушение введенных правил оккупанты могли расстрелять.


Максим Царук, ZN.ua

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