Защитники Мариуполя назвали условия своего выхода с завода "Азовсталь"

Замкомандира "Азова" Святослав Паламар озвучил условия по выходу защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь". Он рассказал о них в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram -канале "Азов-Мариуполь".

Враг продолжает атаковать "Азовсталь", где находятся защитники и мирные люди – женщины, дети, старики. Несмотря на заявления оккупантов о "зеленом коридоре", гражданские боятся покидать свои подвалы из-за постоянных обстрелов. Оккупационные войска не соблюдают режим тишины.

"Азов" и морпехи не согласны на сдачу в плен и активно защищаются. Однако они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, сохраняя личное стрелковое оружие.

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь со своим стрелковым оружием для того, чтобы эвакуировать личный состав, вверенный нам", - заявил Паламар и подчеркнул, что важно вывезти из города раненых и погибших. Погибших в бою нужно похоронить с почестями на неподконтрольной РоSSии территории.

Также, по словам Паламара, украинские переговорщики Подоляк и Арахамия согласны приехать в Мариуполь, если туда прибудут их роSSийские коллеги Мединский и Слуцкий, чтобы решить вопрос выхода гарнизона и мирных жителей.

Обращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волыны к Папе Римскому Франциску с просьбой спасти умирающих в подвалах "Азовстали" мариупольцев стало еще одним криком вопиющего в пустыне. Еще одним свидетельством ада на земле. Подробнее о том, что Папа Римский рискует оказаться среди потерь Украины в этой войне, читайте в статье Екатерины Щеткиной "Вывести из ада".