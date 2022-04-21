Оккупанты пошли в наступление на Харьковщине в форме ВСУ: где врагу удалось прорваться

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Отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

Оккупанты продолжают частичное блокирование Харькова, пытается осуществлять огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также сообщается, что враг осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дубравное противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

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Кроме того, не имела успеха попытка взятия под контроль населенного пункта Довгеньке. Противник с потерями отступил. Как особенность, отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи Государственной границы Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

самолет, РФ


Анна Вернигора, politeka.net

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