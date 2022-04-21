Спикер ВР и его заместители предлагают исключить Медведчука из парламентского комитета по правам человека

Комитет по вопросам регламента рекомендовал включить проект постановления в повестку дня вне очереди без голосования.

Спикер ВР и его заместители предлагают исключить Медведчука из парламентского комитета по правам человека
Фото: ОПУ

Спикер ВР Руслан Стефанчук и его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк зарегистрировали проект постановления, в котором предлагают отозвать Виктора Медведчука с должности члена Комитета по правам человека.

Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Фото: скріншот

Проект постановления рассмотрел Комитет по Регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Украины.

Как говорится в решении комитета, он рекомендует "включить указанный проект Постановления Верховной Рады Украины вне очереди без голосования в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады Украины, рассмотреть его с учетом редакционных уточнений Комитета и принять решение в соответствии с частью третьей статьи 138 Регламента Верховной Рады Украины".

Напомним, глава Верховной Рады заявил, что депутата фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука лишат депутатского мандата. Это произойдет после того, как суд вынесет решение по делу нардепа.

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