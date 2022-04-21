На Пасху отменят комендантский час в Черкасской области, - ОВА
А начиная с 24 апреля его сократят.
На Пасху в Черкасской области отменят комендантский час.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
"Отменяем его с 21.30 23 апреля до 6.00 24 апреля", - отметил Табурец.
По словам главы Черкасской области, в это время будет усилено патрулирование улиц правоохранителями и силами терробороны.
"Праздник не отменяет должное реагирование на воздушные тревоги. В таких случаях следует немедленно направиться к ближайшему укрытию", - подчеркнул руководитель ОВА.
Игорь Табурец также сообщил, что, начиная с 24 апреля, в области будет сокращен комендантский час. Он будет действовать в новых временных пределах: с 22:00 до 5:00.
"Это связано с увеличением светового дня и стимулированием экономики", - пояснил Табурец.
Напомним, на Черниговщине изменили время комендантского часа. С 19 апреля он буде длиться с 21:00 до 5:00.