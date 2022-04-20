Союзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — Нуланд

Если РоSSия разрешит организовать безопасный проход.

Союзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — Нуланд
© Полк "Азов"/Facebook

У США "была определенная надежда, что россияне могут разрешить" организовать безопасный выход гражданских и раненых солдат из Мариуполя. Если это произойдет, к процессу "могут быть привлечены союзники по НАТО", считает заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом сообщает CNN.

Однако, по ее словам, такая договоренность "ранее срывалась несколько раз" и, в конце концов, именно россияне должны принять решение о разрешении безопасного прохода.

Она также отметила, что блокада Мариуполя свидетельствует "о жестокости этой войны" и военных преступлениях Владимира Путина.


Максим Царук, ZN.ua

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