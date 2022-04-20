Союзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — Нуланд

У США "была определенная надежда, что россияне могут разрешить" организовать безопасный выход гражданских и раненых солдат из Мариуполя. Если это произойдет, к процессу "могут быть привлечены союзники по НАТО", считает заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом сообщает CNN .

Однако, по ее словам, такая договоренность "ранее срывалась несколько раз" и, в конце концов, именно россияне должны принять решение о разрешении безопасного прохода.

Она также отметила, что блокада Мариуполя свидетельствует "о жестокости этой войны" и военных преступлениях Владимира Путина.