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2022-04-20
Союзники США по НАТО могут быть привлечены к выходу мирных жителей из Мариуполя — Нуланд
Если РоSSия разрешит организовать безопасный проход.
© Полк "Азов"/Facebook
У США "была определенная надежда, что россияне могут разрешить" организовать безопасный выход гражданских и раненых солдат из Мариуполя. Если это произойдет, к процессу "могут быть привлечены союзники по НАТО", считает заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом сообщает
Однако, по ее словам, такая договоренность "ранее срывалась несколько раз" и, в конце концов, именно россияне должны принять решение о разрешении безопасного прохода.
Она также отметила, что блокада Мариуполя свидетельствует "о жестокости этой войны" и военных преступлениях Владимира Путина.
Максим Царук, ZN.ua