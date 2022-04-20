Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось — Верещук

Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня, информирует ZN.ua.

Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось — Верещук
© Офис президента

Вице-премьер-министр министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Об этом она написала у себя в Telegram.

"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня", - написала Верещук.

Она добавила, что из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки украинских автобусов и скорых.

"Завтра утром мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении. Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем бороться за каждого из вас", - подчеркнула министр.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что часть из запланированных автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя двигаются в сторону Запорожья. Однако из заявленного количества автобусов их было гораздо меньше.

"Сегодня был объявлен так называемый эвакуационный коридор именно оккупантами, роSSийской стороной. В этом эвакуационном коридоре было заявлено одно количество автобусов, являющихся точки загрузки в эти автобусы и далее движение по определенному маршруту в сторону города Запорожья, и там они передавали бы на территорию, которую контролируют украинские власти. Из заявленного количества автобусов их было гораздо меньше. В тех точках сбора люди, конечно, собрались, но мало кто попал в указанные автобусы. Сейчас часть из этих автобусов идет по определенному РФ маршруту движения", - сказал Кириленко.

Он пообещал сообщить, кто из жителей Мариуполя достался подконтрольной украинским властям территории, как только эти люди будут на связи. Также он обещает сообщить позже, "будет ли возможность по указанному алгоритму работать в последующие дни".

Вместе с тем, Мариупольский городской совет сообщил, что в Ореховом колонна автобусов и машин скорой помощи готова для продолжения эвакуации мариупольцев.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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