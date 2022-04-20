Бойцы королевской бригады уничтожили возле Попасной "вагнеровцев"

"Оккупанты почти добежали до Попасной, устали и получили "заслуженный вечный отдых".

Воины 24 ОМБр имени короля Даниила у Попасной уничтожили "вагнеровцев".

Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.

Украинские бойцы отметили, что "радостно встретили очередную партию наемников из частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"). Оккупанты почти добежали до Попасной, устали и получили "заслуженный вечный отдых".

Фото: Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

Фото: Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

"Королевичи всегда так радостно встречают всех, кто с оружием в руках приходит на нашу Родину", - подчеркнули в 24 ОМБр.

Напомним, по данным британской разведки, РоSSия отправила в Украину тысячу наемников ЧВК "Вагнер".