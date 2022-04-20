Украина готова к любым форматам обмена для спасения людей из Мариуполя, – Зеленский

Ситуация в Мариуполе усугубляется. Пока Украина не может добиться там положительного результата. На руках наших военных – раненые люди. Бойцы защищают своими спинами от оккупантов обычных мирных жителей и теряют во время этого свои жизни.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге по случаю визита президента Евросовета Шарля Мишеля в Киев .

"Не случайно говорю "защищая спиной", потому что именно за спинами наших ребят, которые в Мариуполе, по моим данным, там 1000 человек – как женщин, так и детей. И здесь хочется сказать, что все будет просто, и завтра мы поможем военным и мирным в Мариуполе, но я не могу этого сказать", – сказал он.

Украина постоянно предлагает РоSSии коридоры для Мариуполя. Иногда они позволяют уехать, но также оккупанты вывезли тысячи мирных граждан на неподконтрольную территорию и в РФ .

"Да, все ребята в Мариуполе хотят победы, хотят разблокировки, никто не собирается сдаваться. Чтобы разблокировать Мариуполь есть два пути: серьезная вооруженная помощь, на которую мы рассчитываем, и они рассчитывают. Пока у нас этой техники недостаточно. Второй путь – дипломатический . Пока на это не соглашается РоSSийская Федерация", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина готова к разным форматам обмена наших людей на россиян. Оккупанты оставили и трупы, и раненых.

"Мы готовы на любой формат обмена. Это такая же правда, как и то, что я, хочу не хочу, готов к диалогу на протяжении последних 3 лет, готов к диалогу по поводу конца войны с президентом РФ ", – добавил он.

Напомним, сегодня командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов" защищает Мариуполь, майор Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру изъятия военных Мариупольского гарнизона и мирных жителей, укрывающихся на заводе. Он отметил, что это может быть его последним заявлением, ведь у защитников "осталось всего несколько дней, а то и часов".

На сегодняшний день Украина предварительно договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей. Все время оккупанты не только держали город в блокаде, но и мешали централизованной эвакуации. Выезд был возможен только частным транспортом и не каждый день.

Мэр Мариуполя призвал горожан не бояться эвакуации и уехать.