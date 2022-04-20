Зеленский считает, что ЕС введет эмбарго на роSSийскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз все-таки введет нефтяное эмбарго против РоSSии. Об этом он заявил на брифинге после встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

По словам президента, такое решение должно стать частью шестого пакета санкций ЕС .

"Мы очень хотим, чтобы как можно быстрее был одобрен следующий мощный шестой санкционный пакет. Мы призываем к полному энергетическому эмбарго, включая импорт нефти и газа. Нефть должна точно войти в шестой пакет, без нее, мы считаем, что пакет не будет мощным, а будет пустым", — сказал Зеленский.

Позже немецкий журналист отметил об отсутствии единства в Европе в отношении запрета на роSSийские энергоносители, вспомнив о Германии, которая не готова наложить немедленное эмбарго на нефть из РФ . Однако президент Украины высказал противоположное мнение.

"Мне кажется, что страны Европейского Союза, благодаря своему объединению и тому, что произошло в Украине, готовы к введению эмбарго на нефть", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Евросоюзу удалось ввести угольное эмбарго, хоть его и отложили на четыре места из-за позиции Германии. По мнению Зеленского, страна поддержит запрет на нефть под давлением Европы и США .

"Думаю, что касается эмбарго на нефть, благодаря объединенному давлению стран Европейского Союза и поддержке Соединенных Штатов и Британии, все же Германия это сделает", — подытожил президент.