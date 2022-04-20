Зеленский считает, что ЕС введет эмбарго на роSSийскую нефть

По мнению президента, под давлением Евросоюза и США решение поддержит и Германия, информирует ZN.ua.

Зеленский считает, что ЕС введет эмбарго на роSSийскую нефть
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз все-таки введет нефтяное эмбарго против РоSSии. Об этом он заявил на брифинге после встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

По словам президента, такое решение должно стать частью шестого пакета санкций ЕС.

"Мы очень хотим, чтобы как можно быстрее был одобрен следующий мощный шестой санкционный пакет. Мы призываем к полному энергетическому эмбарго, включая импорт нефти и газа. Нефть должна точно войти в шестой пакет, без нее, мы считаем, что пакет не будет мощным, а будет пустым", — сказал Зеленский.

Позже немецкий журналист отметил об отсутствии единства в Европе в отношении запрета на роSSийские энергоносители, вспомнив о Германии, которая не готова наложить немедленное эмбарго на нефть из РФ. Однако президент Украины высказал противоположное мнение.

"Мне кажется, что страны Европейского Союза, благодаря своему объединению и тому, что произошло в Украине, готовы к введению эмбарго на нефть", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Евросоюзу удалось ввести угольное эмбарго, хоть его и отложили на четыре места из-за позиции Германии. По мнению Зеленского, страна поддержит запрет на нефть под давлением Европы и США.

"Думаю, что касается эмбарго на нефть, благодаря объединенному давлению стран Европейского Союза и поддержке Соединенных Штатов и Британии, все же Германия это сделает", — подытожил президент.


Максим Царук, ZN.ua

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