\'Украина предложила подход, который позволит Европе избавиться от зависимости от энергоресурсов РФ, - Минэнергетики

Среди шагов: замещение роSSийских углеводородов поставками из других источников, согласование 9-месячного срока отказа от роSSийской нефти и отказ от роSSийского ядерного топлива.

Украина предложила Энергетическому Сообществу комплексный подход для избавления Европейского Союза от зависимости от роSSийских энергоресурсов

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Как известно, Украина председательствует в Энергетическом Сообществе в течение этого года. 20 апреля на заседании постоянной группы высокого уровня ЕС украинская сторона инициировала рассмотрение вопроса о состоянии энергосистемы во время войны и санкций против РФ .

Среди шагов, предложенных Украиной ЕС для избавления зависимости от энергоресурсов РоSSии:

замещение роSSийских углеводородов поставками из других источников (увеличение использования сжиженного природного газа и поставок нефти танкерами);

согласование 9-месячного срока отказа от роSSийской нефти, что позволит поставщикам из других стран заключить контракты с европейскими клиентами и увеличить добычу;

отказ от роSSийского ядерного топлива.

"Относительно газа, который транспортируется в Европу по трубопроводам, может быть применена "иранская модель" санкций, при которой оплата за поставленный газ будет сохраняться на специальных европейских счетах, пока россия не прекратит агрессию и не возместит нанесенные потери", - отметили в Минэкономики.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече лидеров стран назвала нефтяной импорт из РФ "предметом интереса" для дальнейших санкций.

Недавно стало известно, что нефтетрейдеры сократят закупки роSSийской нефти с 15 мая. А в Германии сообщили, что страна прекратит импорт нефти из россии до конца года.