Германия должна поставить Украине тяжелое вооружение - депутат Бундестага

Германия должна ввести санкции против РФ, повышающие цену агрессии и сделать все возможное для поддержки Вооруженных сил Украину, включая поставки тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих. Правительство ФРГ должно изучить возможность немецких вооруженных предприятий по поставки военной технике Украине.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от "ХДС/ХСС" Юрген Харт, информирует Апостроф.

"Твердая позиция ХДС/ХСС в том, что Германия должна сделать все возможное для поддержки Вооруженных Сил Украины в противостоянии роSSийской агрессии. Включительно с поставкой тяжелых вооружений и жесткими санкциями, ощутимо повышающими цену агрессии", — заявил политик.

"Число погибших растет с каждой минутой, когда Украина защищает всю Европу и ценности, противостоя самодержавию и деспотизму. Правительству Германии необходимо четче заявить о своей поддержке Украины и всесторонне оценить способность немецких оборонных компаний быстро предоставить Украине военную технику, включая обучение украинских военнослужащих", — подытожил депутат бундестага Юрген Харт.

Напомним, официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что партнеры Украины предоставили Киеву дополнительную партию военных самолетов и запчастей для ремонта имеющихся в распоряжении страны самолетов, которые получили повреждения или вышли из строя.

Также, 20 апреля Министерство обороны Норвегии сообщило, что Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Оружие предназначено для поражения вертолетов и самолетов на малых высотах.


Иван Троянов, Апостроф

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