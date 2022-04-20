Производитель дронов Switchblade подарил Украине 100 беспилотников-разведчиков

Американская компания AeroVironment, производящая дроны-камикадзе Switchblade, бесплатно доставит в Украину 100 беспилотников Quantix Recon. Как сообщило ГУР МО Украины, помощь поступит уже на этой неделе.

В сообщении ведомства говорится, что исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби представил БпЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе. Он отметил, что это пожертвование предоставит ВСУ инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не испытывать влияния радиочастотных глушителей.

Quantix Recon призваны проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей постоянно меняющегося поля боя. По его словам, полученная дронами информация даст украинской армии возможность планировать операции таким образом, чтобы не подвергать своих военных опасности.