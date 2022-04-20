"Уверен, что нам ничего не передали": Зеленский не подтвердил получение Киевом роSSийского варианта мирного договора

Зеленский не только не видел предложений от РоSSии, но и убежден, что их нет, информирует ZN.ua.

© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждает, что Украина получила от РоSSии проект документа в рамках переговоров о завершении войны. Об этом он заявил после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он не только не видел предложений от РоSSии, но и убежден, что их нет.

"Уверен, что нам ничего не передали", – сказал президент.

Зеленский прокомментировал слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что "мяч на стороне Киева".

"Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: надо, чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – подчеркнул Зеленский.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Украина готова обменять военных РФ на жителей Мариуполя - ЗеленскийУкраина готова обменять военных РФ на жителей Мариуполя - Зеленский
"Никакого сотрудничества с оккупантами": Зеленский поблагодарил жителей оккупированных городов за сопротивление"Никакого сотрудничества с оккупантами": Зеленский поблагодарил жителей оккупированных городов за сопротивление
У Зеленского прокомментировали получение Киевом роSSийской версии мирного соглашенияУ Зеленского прокомментировали получение Киевом роSSийской версии мирного соглашения
Зеленский: "Если бы мы получили все оружие, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили эту войну"
РФ передала Украине свой вариант мирного договораРФ передала Украине свой вариант мирного договора
Навальный впервые отреагировал на гибель «родственника» под Киевом: «Все обстоятельства указывают на…»Навальный впервые отреагировал на гибель «родственника» под Киевом: «Все обстоятельства указывают на…»
Есть два варианта спасения Мариуполя – Командир морпехов
Мы не слышим ответа от РФ на предложение обмена жителей и защитников Мариуполя — ЗеленскийМы не слышим ответа от РФ на предложение обмена жителей и защитников Мариуполя — Зеленский
Зеленский ветировал закон о возобновлении военной прокуратурыЗеленский ветировал закон о возобновлении военной прокуратуры
Зеленский внес в Раду законопроект о продолжении действия военного положенияЗеленский внес в Раду законопроект о продолжении действия военного положения
Последние новости
Подгружаем последние новости