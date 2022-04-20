"Уверен, что нам ничего не передали": Зеленский не подтвердил получение Киевом роSSийского варианта мирного договора
Зеленский не только не видел предложений от РоSSии, но и убежден, что их нет, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждает, что Украина получила от РоSSии проект документа в рамках переговоров о завершении войны. Об этом он заявил после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает "
По словам Зеленского, он не только не видел предложений от РоSSии, но и убежден, что их нет.
"Уверен, что нам ничего не передали", – сказал президент.
Зеленский прокомментировал слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что "мяч на стороне Киева".
"Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: надо, чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – подчеркнул Зеленский.