Военные 36-й отдельной бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спасательную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Как сообщает николаевское издание «Преступности.нет» , ссылаясь на одного из офицеров 36-й отдельной ОБРМП, морские пехотинцы и военные полка «Азов» с трудом прорвались на территорию морского порта. Там находились бойцы Государственной пограничной службы и нескольких подразделений Национальной полиции, которые оказались в затруднительном положении. У них заканчивался боекомплект, а роSSийские солдаты продолжали вести огонь на поражение.

Морпехи и бойцы «Азова» обеспечили работникам ГПСУ и НПУ прикрытие и автомобилями эвакуировали их на территорию предприятия "Азовсталь". В общей сложности благодаря успешной спецоперации удалось спасти около 500 человек.