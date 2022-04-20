Морпехи и «Азов» спасли 500 бойцов из порта Мариуполя
Они обеспечили огневое прикрытие и автомобилями эвакуировали их на территорию предприятия «Азовсталь»
Военные 36-й отдельной бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спасательную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод «Азовсталь» в Мариуполе.
Как сообщает николаевское издание
Морпехи и бойцы «Азова» обеспечили работникам ГПСУ и НПУ прикрытие и автомобилями эвакуировали их на территорию предприятия "Азовсталь". В общей сложности благодаря успешной спецоперации удалось спасти около 500 человек.