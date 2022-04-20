Морпехи и «Азов» спасли 500 бойцов из порта Мариуполя

Они обеспечили огневое прикрытие и автомобилями эвакуировали их на территорию предприятия «Азовсталь»

Морпехи и «Азов» спасли 500 бойцов из порта Мариуполя

Военные 36-й отдельной бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спасательную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Как сообщает николаевское издание «Преступности.нет», ссылаясь на одного из офицеров 36-й отдельной ОБРМП, морские пехотинцы и военные полка «Азов» с трудом прорвались на территорию морского порта. Там находились бойцы Государственной пограничной службы и нескольких подразделений Национальной полиции, которые оказались в затруднительном положении. У них заканчивался боекомплект, а роSSийские солдаты продолжали вести огонь на поражение.

Морпехи и бойцы «Азова» обеспечили работникам ГПСУ и НПУ прикрытие и автомобилями эвакуировали их на территорию предприятия "Азовсталь". В общей сложности благодаря успешной спецоперации удалось спасти около 500 человек.


Александр Хребет, ZN.ua

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