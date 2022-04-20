Экспертная группа Ермака-Макфола обнародовала план, как немедленно ужесточить санкции против РоSSии

Группа международных экспертов под руководством дипломата Майкла Макфола и главы Офиса президента Андрея Ермака разработала и обнародовала конкретные предложения по ужесточению санкций против РФ . "План действий по усилению санкций против РоSSийской Федерации" обнародован на сайте Офиса президента.

"Этот документ содержит предложения по ужесточению санкций США , Европы и мира против РоSSии и Беларуси, которые можно было бы немедленно ввести. Это первый документ из серии, которую наша группа планирует издать", - говорится в обнародованном плане.

Эксперты настаивают на введении полного запрета и эмбарго на роSSийские сырую нефть, нефтепродукты, газ и уголь, запрещая как импорт, так и экспорт. Они указывают, что Европейский Союз должен немедленно прекратить торговлю с Россией и Беларусью в части нефтепродуктов.

В качестве промежуточных шагов к полному бойкоту роSSийских энергоносителей экспертная группа предлагает:

установить специальную и значительную импортную пошлину , тариф или налог на импорт роSSийской сырой нефти и конденсата;

, тариф или налог на импорт роSSийской сырой нефти и конденсата; ввести меры, которые заставят покупателей роSSийской нефти и газа осуществлять платежи на счета условного хранения (escrow), которые будут недоступны РоSSии до окончания войны ;

; ввести угрозу наложения санкций блокирования на любое финансовое учреждение, нарушающее условия условного хранения (escrow);

условия условного хранения (escrow); внедрить инструменты поощрения других действий по смягчению и компенсации краткосрочных перебоев в снабжении, включая временное продление времени эксплуатации ядерной и угольной генерирующей мощностей, а также газовых месторождений, находящихся у конечного срока их эксплуатации;

установить промежуточные даты полного прекращения транспортировки роSSийского газа в ЕС через «Северный поток-1», «Турецкий поток-2» и «Ямал-Европа» ;

; расширить мощность терминалов сжиженного природного газа в Европе и построить больше интерконнекторов для увеличения поставок нероSSийского газа в Европу, сосредоточившись на системах, которые могут быстро увеличить импортные мощности.

В финансовом секторе предлагается ввести полный список санкций на специально предназначенных граждан и организаций (Specially Designated Nationals and Entities, SDN) против всех роSSийских банков.

Начать следующую волну санкций советуют с топ-30 банков и финансовых учреждений, включая, но не ограничиваясь: «Газпромбанк», Банк Москвы, «Россельхозбанк», «Транскапиталбанк», Банк «Траст», «Росбанк», «Тинькофф Банк», «Точка» и далее на критическую финансовую инфраструктуру, в которую входит Московская Биржа (MOEX). Ввести подобные санкции против всех их дочерних и подставных (shell) компаний в РоSSии и за ее пределами.

"Наша рабочая группа стремится поделиться имеющимися знаниями и опытом с правительствами и компаниями всего мира путем предоставления помощи в формулировании предложений по санкциям, которые повысят стоимость вторжения РоSSии в Украину, и поддержат демократическую Украину в защите ее территориальной целостности и национального суверенитета", - говорится в документе.

Среди экспертов, приобщившихся к работе международной группы: