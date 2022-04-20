Экспертная группа Ермака-Макфола обнародовала план, как немедленно ужесточить санкции против РоSSии

Разработан первый пакет предложений по немедленным мерам, информирует ZN.ua.

Группа международных экспертов под руководством дипломата Майкла Макфола и главы Офиса президента Андрея Ермака разработала и обнародовала конкретные предложения по ужесточению санкций против РФ. "План действий по усилению санкций против РоSSийской Федерации" обнародован на сайте Офиса президента.

"Этот документ содержит предложения по ужесточению санкций США, Европы и мира против РоSSии и Беларуси, которые можно было бы немедленно ввести. Это первый документ из серии, которую наша группа планирует издать", - говорится в обнародованном плане.

Эксперты настаивают на введении полного запрета и эмбарго на роSSийские сырую нефть, нефтепродукты, газ и уголь, запрещая как импорт, так и экспорт. Они указывают, что Европейский Союз должен немедленно прекратить торговлю с Россией и Беларусью в части нефтепродуктов.

В качестве промежуточных шагов к полному бойкоту роSSийских энергоносителей экспертная группа предлагает:

  • установить специальную и значительную импортную пошлину, тариф или налог на импорт роSSийской сырой нефти и конденсата;
  • ввести меры, которые заставят покупателей роSSийской нефти и газа осуществлять платежи на счета условного хранения (escrow), которые будут недоступны РоSSии до окончания войны ;
  • ввести угрозу наложения санкций блокирования на любое финансовое учреждение, нарушающее условия условного хранения (escrow);
  • внедрить инструменты поощрения других действий по смягчению и компенсации краткосрочных перебоев в снабжении, включая временное продление времени эксплуатации ядерной и угольной генерирующей мощностей, а также газовых месторождений, находящихся у конечного срока их эксплуатации;
  • установить промежуточные даты полного прекращения транспортировки роSSийского газа в ЕС через «Северный поток-1», «Турецкий поток-2» и «Ямал-Европа» ;
  • расширить мощность терминалов сжиженного природного газа в Европе и построить больше интерконнекторов для увеличения поставок нероSSийского газа в Европу, сосредоточившись на системах, которые могут быстро увеличить импортные мощности.

В финансовом секторе предлагается ввести полный список санкций на специально предназначенных граждан и организаций (Specially Designated Nationals and Entities, SDN) против всех роSSийских банков.

Начать следующую волну санкций советуют с топ-30 банков и финансовых учреждений, включая, но не ограничиваясь: «Газпромбанк», Банк Москвы, «Россельхозбанк», «Транскапиталбанк», Банк «Траст», «Росбанк», «Тинькофф Банк», «Точка» и далее на критическую финансовую инфраструктуру, в которую входит Московская Биржа (MOEX). Ввести подобные санкции против всех их дочерних и подставных (shell) компаний в РоSSии и за ее пределами.

"Наша рабочая группа стремится поделиться имеющимися знаниями и опытом с правительствами и компаниями всего мира путем предоставления помощи в формулировании предложений по санкциям, которые повысят стоимость вторжения РоSSии в Украину, и поддержат демократическую Украину в защите ее территориальной целостности и национального суверенитета", - говорится в документе.

Среди экспертов, приобщившихся к работе международной группы:

  • Сергей Алексашенко, член правления Фонда "Свободная РоSSия".
  • Доктор Андерс Ослунд, старший научный сотрудник, Стокгольмский форум свободного мира.
  • Таня Бабина, ассистент кафедры финансов Колумбийской бизнес-школы Колумбийского университета; Соорганизатор группы "Экономисты за Украину".
  • Татьяна Балюк, ассистент кафедры финансов, Goizueta Business School, Университет Эмори; Соорганизатор группы "Экономисты за Украину".
  • Андрей Бойцун, к.т.н., основатель и редактор еженедельника Ukrainian SOE Weekly; Независимый консультант по корпоративному управлению; бывший член Стратегической консультативной группы по поддержке украинских реформ (SAGSUR).
  • Тимофей Брик, руководитель отдела исследований социологии и децентрализации Киевской школы экономики; Соорганизатор Украинского глобального университета.
  • Уильям Б. Тейлор, бывший посол США в Украине; Вице-президент из РоSSии и Европы Института мира США., Профессор финансовых учреждений, Колумбийской бизнес-школы Колумбийского университета.
  • Эдвард К. Чоу, старший юрист, Центр стратегических и международных исследований.
  • Татьяна Дерюгина, доцент кафедры финансов Университета Иллинойса – Урбана-Шампейн; Соорганизатор группы "Экономисты за Украину".
  • Ларри Даймонд, старший научный сотрудник Мосбахера, Институт международных исследований
  • Фримана Спогли (FSI), старший научный сотрудник Института Гувера и профессор Стэнфордского университета.
  • Анастасия Федик, ассистент кафедры финансов, Haas School of Business, Калифорнийский университет – Беркли; Соорганизатор группы "Экономисты за Украину".
  • Эдвард Фишман, дополнительный старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности; нерезидент Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета; бывший руководитель Управления политики и внедрение экономических санкций Госдепартамента США и член аппарата госсекретаря по планированию политики.
  • Дэниел Фрид, бывший координатор санкций Госдепартамента и помощник госсекретаря по европейским делам.
  • Фрэнсис Фукуяма, директор программы магистратуры по международной политике (MIP) Сьюзен Форд Дорси, старший научный сотрудник Оливье Номеллини Института международных исследований Фримана Спогли (FSI) и профессор Стэнфордского университета.
  • Тимоти Гартон Эш, профессор Оксфордского и Стэнфордского университетов.
  • Юрий Городниченко, профессор экономики Quantedge, кафедра экономики Калифорнийского университета в Беркли; Соорганизатор группы "Экономисты за Украину".
  • Сергей Гурьев, профессор экономики, наук По, и бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.
  • Денис Гутенко, научный сотрудник программы украинских молодых лидеров, Стэнфордский университет, бывший глава Государственной фискальной службы Украины.
  • Стив Хеллман, управляющий партнер Mobility Impact Partners.
  • Джеймс Ходсон, директор и главный исполнительный директор, AI for Good Foundation; Соорганизатор группы "Экономисты за Украину".
  • Бронте Касс, менеджер программы Института международных исследований Фримана Спогли (FSI), Стэнфордский университет; Помощник координатора Международной рабочей группы по роSSийским санкциям.
  • Дэвид Крамер, управляющий директор по глобальной политике Института Джорджа Буша, бывший помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда.
  • Александр Лысенко, независимый консультант по корпоративному управлению; Член Ассоциации юристов Украины.
  • Майкл Макфол, директор Института международных исследований Фримана Спогли (FSI), профессор политологии и старший научный сотрудник Института Гувера в Стэнфордском университете; Координатор Международной рабочей группы по роSSийским санкциям.
  • Кристофер Миллер, доцент школы Флэтчера, Университет Тафтса.
  • Бенджамин Молл, доктор Лондонской школы экономики и политических наук.
  • Ричард Морнингстар, бывший посол в Европейском Союзе, посол в Азербайджане и специальный представитель по евразийской энергетике.
  • Ирина Мудрая, директор департамента комплаенса Государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанк).
  • Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики; Доцент Питтсбургского университета.
  • Дмитрий Наталуха, депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономике.
  • Джейкоб Нелл, бывший главный экономист по РоSSии и руководитель отдела европейской экономики Morgan Stanley.
  • Ричард Нефью, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийский университет.
  • Александр Новиков, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции, Украина.
  • Стивен Пайфер, научный сотрудник Уильяма Перри, Центр международной безопасности и сотрудничества (CISAC), Стэнфордский университет, бывший посол США в Украине.
  • Андрей Пышный, экс-замсекретаря СНБО, экс-председатель правления Ощадбанка, депутат Верховной Рады Украины VII созыва.
  • Лукаш Рейчел, докторант кафедры экономики Принстонского Университета.
  • Александр Роднянский, доцент экономики Кембриджского университета, член наблюдательного совета Ощдбанка.
  • Д-р Бенджамин Л. Шмитт, ученый по разработке проектов, Гарвардский университет; старший научный сотрудник по демократической устойчивости, Центр анализа европейской политики; научный сотрудник Rethinking Diplomacy, Центра международных и глобальных исследований Университета Дьюка.
  • Мориц Шуларик, профессор Sciences Po Paris и Боннский университет.
  • Стивен Сестанович, профессор Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета; Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.
  • Д-р Мария Шагина, приглашенный старший научный сотрудник, Финский институт международных отношений.
  • Наталья Шаповал, вице-президент по политическим исследованиям Киевской школы экономики.
  • Дарья Софина, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Украина.
  • Илона Сологуб, научный редактор, Vox Украина; Соорганизатор группы "Экономисты за Украину".
  • Александр Стародубцев, заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции, Украина.
  • Д-р Кэтрин Стоунер, директор и старший научный сотрудник Центра развития демократии и верховенства права (CDDRL), профессор Мосбахер, профессор Института международных исследований Фримана Спогли (FSI), Стэнфордский университет.
  • Уильям Б. Тейлор, бывший посол США в Украине; Вице-президент по РоSSии и Европе Института мира США.
  • Юрий Витренко, генеральный директор НАК "Нафтогаз Украины".
По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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