Украина готова обменять военных РФ на жителей Мариуполя - Зеленский

Украина готова к обмену роSSийских военнопленных на безопасный проход по гуманитарному коридору гражданских и защитников Мариуполя, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на русских людей. РоSSийских военных, которых они оставили. И трупы они оставили, и раненых оставили. Поэтому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена. Это такая же правда, как и то, что я готов к диалогу в течение последних трех лет касательно конца войны с президентом РФ», - сказал Зеленский.

Украина готова обменять военных РФ на жителей Мариуполя - Зеленский
© Офис президента

Анастасия Дэйна, ZN.ua

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