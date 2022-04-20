Украина поддержала предложение ООН о пасхальном перемирии. В Кремле предложения отвергли

Министерство иностранных дел Украины поддержало призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить боевые действия в Украине в Страстную неделю с 21 по 24 апреля. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в среду, 20 апреля.

"Благодарны Генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого Четверга 21 апреля. Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, которые хотят боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя. Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне нужной гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения «режима тишины», - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что РоSSия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов.

Призываем РоSSию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений. Отмечаем, что блокады роSSийскими военными украинских городов, в частности Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям", - сообщили в МИД .

Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия.

Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – Кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал идею с пасхальным перемирием .

Напомним, пресс-секретарь Антониу Гутерриша опубликовал заявление генсека ООН журналистам с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы разрешить ряд гуманитарных коридоров открыться.