Еще четырех подсанкционных россиян лишили гражданства Кипра

Еще четырех граждан РоSSии из санкционного списка Евросоюза лишили паспортов Кипра. Решение распространяется и на их детей, пишет The Cyprus Mail.

Имена лиц, лишенных гражданства Кипра, не называются. По состоянию на 7 апреля кипрских паспортов были лишены 21 человек из санкционного списка.

В конце прошлого месяца Брюссель распорядился, что все государства Евросоюза должны проверить гражданства и виды на жительство россиян, попавших под ограничительные меры за поддержку войны против Украины.

Кипр с 2007-го по август 2020-го предоставил свое гражданство 2886 россиянам. Там действовала схема получения паспорта за инвестиции хотя бы в 2 млн. евро. При этом расследование показало, что 53% из 6779 гражданств были предоставлены незаконно.

Еврокомиссия в прошлом месяце предупреждала, что некоторые роSSийские и белорусские граждане, в отношении которых приняты санкции, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ для свободного передвижения по Шенгену.

Программу так называемых золотых паспортов в Кипре отменили в 2020 году после расследования журналистов. Расследователи говорили, что в списке получателей таких паспортов есть и украинцы.