Еще четырех подсанкционных россиян лишили гражданства Кипра

Их имена не раскрываются.

Еще четырех подсанкционных россиян лишили гражданства Кипра

Еще четырех граждан РоSSии из санкционного списка Евросоюза лишили паспортов Кипра. Решение распространяется и на их детей, пишет The Cyprus Mail.

Имена лиц, лишенных гражданства Кипра, не называются. По состоянию на 7 апреля кипрских паспортов были лишены 21 человек из санкционного списка.

В конце прошлого месяца Брюссель распорядился, что все государства Евросоюза должны проверить гражданства и виды на жительство россиян, попавших под ограничительные меры за поддержку войны против Украины.

Кипр с 2007-го по август 2020-го предоставил свое гражданство 2886 россиянам. Там действовала схема получения паспорта за инвестиции хотя бы в 2 млн. евро. При этом расследование показало, что 53% из 6779 гражданств были предоставлены незаконно.

Еврокомиссия в прошлом месяце предупреждала, что некоторые роSSийские и белорусские граждане, в отношении которых приняты санкции, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ для свободного передвижения по Шенгену.

Программу так называемых золотых паспортов в Кипре отменили в 2020 году после расследования журналистов. Расследователи говорили, что в списке получателей таких паспортов есть и украинцы.

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