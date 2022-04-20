Враг получил по зубам под Изюмом и рвется к Славянску: сводка Генштаба ВСУ на вечер 20 апреля

Идут 56-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. К вечеру среды, 20 апреля, враг продолжает наступление на Востоке для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи границы. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе Дубровное противник проводил наступательные действия, имеющий частичный успех. В районе Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

Кроме того, не имела успеха попытка взятия под контроль Довгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

Продолжается опрокидывание дополнительных подразделений оккупантов. Так, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений.

На Донецком и Таврическом направлениях противник осуществляет разведку маршрутов выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении Лимана и выходу на Славянск с северо-востока.

Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. Из РФ перемещены подразделения 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.

Батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, успеха не имел.

РоSSийские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасна.

Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

В Запорожском направлении , при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка.

На Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по ВСУ. Армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огненное поражение отдельных объектов. Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении Александровки, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил ВС РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Украине с использованием аэродромной сети и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.