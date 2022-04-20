Война в Украине изменяет подходы и стратегии НАТО по отношению к РоSSии - экс-командующий НАТО

По его словам, европейцы увидели, что такое роSSийская агрессия и никто из них не хочет, чтобы зверства, как в Буче, произошли в их городах, информирует ZN.ua.

Война в Украине радикально изменяет взгляды Запада на РоSSию. Становится понятно, что политика по отношению к ней на протяжении последних 30 лет была неправильной.

Об этом во время конференции в Atlantic Council сказал экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав.

«В течение 30 лет мы, попросту говоря, обнимали медведя, пытаясь принять РоSSию в западный мир, в сферу наших ценностей. Но мы сильно ошибались», – сказал он.

По мнению Бридлава, на саммите НАТО в Мадриде, которые пройдет в июне, лидеры стран-союзниц должны принять решения, которые покончат с этими «объятиями», а также отбудут НАТО для борьбы с агрессором в Европе.

«Страны увидели, что такое роSSийская война, что происходит, когда роSSийская армия заходит на улицы городов. В Европе никто не желает такого. Поэтому страны уже сейчас меняют свои стратегии так, чтобы можно было уничтожить врага поближе к границам. Чтобы он не дошел до больших городов. Это тот урок, который уже вынесли с войны в Украине», – сказал Бридлав.

В свою очередь, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор добавил, что именно поэтому Украина должна победить в продолжающейся на ее территории войне. Он также подчеркнул, что это война автократии против демократии. А потому «это и наша война, а Украина сейчас ведет ее за нас». Именно поэтому США и союзники должны помочь ВСУ одержать победу над роSSийской армией.

Также эксперты отметили, что Китай очень внимательно следит за ходом событий в Украине. И многие вещи уже удивили Пекин.


Лесь Димань, ZN.ua

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