Великобритания ищет способы передать Украине противокорабельные ракеты Brimstone, - Джонсон

Производитель ракет утверждает, что их можно использовать против быстро движущихся наземных и морских целей.

Великобритания ищет способы передать Украине противокорабельные ракеты Brimstone, - Джонсон
Фото: ОПУ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ВБ ищет способы передать Украине противокорабельные ракеты Brimstone. В частности, установить их на транспортные средства, передает Reuters.

"Одна из систем, которую мы рассматриваем… состоит в том, чтобы посмотреть, сможем ли мы установить несколько Brimstones на заднюю часть технических средств, чтобы посмотреть, будет ли это работать", - сказал Джонсон.

По его словам, британская сторона рассматривает другие варианты.

По информации издания Defense Express, понятие "технические средства" на Западе не означает специализированный технический транспорт, а легковой автотранспорт с вооружением. Например, когда на пикап устанавливают крупнокалиберный пулемет.

Именно такую идею с Brimstone сейчас обсуждают в Лондоне. Ведь главная проблема при поставке оружия в Украину от Запада состоит в том, что у обеих сторон несовместимы системы вооружения.

Ранее британские войска использовали Brimstone в Ливии и Сирии. Ракеты обычно запускают с реактивных самолетов.

Производитель Brimstone - компания MBDA - утверждает, что их можно использовать против быстро движущихся наземных и морских целей.

Напомним, Норвегия передала Украине ЗРК "Мистраль". Производитель дронов Switchblade заявил, что пришлет 100 беспилотников, а Нидерланды - бронетехнику.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-главнокомандующий НАТО в Европе объяснил, какое оружие нужно Украине для победы на ДонбассеЭкс-главнокомандующий НАТО в Европе объяснил, какое оружие нужно Украине для победы на Донбассе
Экс-посол США в Украине: Киев разумнее принять в НАТО, чем дать гарантию безопасностиЭкс-посол США в Украине: Киев разумнее принять в НАТО, чем дать гарантию безопасности
Германия "больше не может" поставлять оружие Украине – правительствоГермания "больше не может" поставлять оружие Украине – правительство
РоSSия хочет скрыть информацию о семьях погибших в Украине военныхРоSSия хочет скрыть информацию о семьях погибших в Украине военных
Зверства россиян в Украине: к сбору доказательств приобщился отец Патрик Дебуа, 20 лет расследовавший преступления нацистовЗверства россиян в Украине: к сбору доказательств приобщился отец Патрик Дебуа, 20 лет расследовавший преступления нацистов
"Москва" теперь принадлежит Украине. Правда, у утопленника уже другое имя"Москва" теперь принадлежит Украине. Правда, у утопленника уже другое имя
В Японии посвятили Украине очередной номер одного из журналов – НСЖУВ Японии посвятили Украине очередной номер одного из журналов – НСЖУ
ВСУ могут получить противокорабельные ракеты Brimstone: фото и характеристикиВСУ могут получить противокорабельные ракеты Brimstone: фото и характеристики
Норвегия передала Украине ЗРК "Мистраль"Норвегия передала Украине ЗРК "Мистраль"
Производитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотниковПроизводитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотников
Последние новости
Подгружаем последние новости