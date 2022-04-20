Великобритания ищет способы передать Украине противокорабельные ракеты Brimstone, - Джонсон

Производитель ракет утверждает, что их можно использовать против быстро движущихся наземных и морских целей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ВБ ищет способы передать Украине противокорабельные ракеты Brimstone. В частности, установить их на транспортные средства, передает Reuters.

"Одна из систем, которую мы рассматриваем… состоит в том, чтобы посмотреть, сможем ли мы установить несколько Brimstones на заднюю часть технических средств, чтобы посмотреть, будет ли это работать", - сказал Джонсон.

По его словам, британская сторона рассматривает другие варианты.

По информации издания Defense Express, понятие "технические средства" на Западе не означает специализированный технический транспорт, а легковой автотранспорт с вооружением. Например, когда на пикап устанавливают крупнокалиберный пулемет.

Именно такую идею с Brimstone сейчас обсуждают в Лондоне. Ведь главная проблема при поставке оружия в Украину от Запада состоит в том, что у обеих сторон несовместимы системы вооружения.

Ранее британские войска использовали Brimstone в Ливии и Сирии. Ракеты обычно запускают с реактивных самолетов.

Производитель Brimstone - компания MBDA - утверждает, что их можно использовать против быстро движущихся наземных и морских целей.

Напомним, Норвегия передала Украине ЗРК "Мистраль". Производитель дронов Switchblade заявил, что пришлет 100 беспилотников, а Нидерланды - бронетехнику.