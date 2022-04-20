За время войны на Черниговщине повреждено более 600 км дорог и разрушены 20 мостов

За время боевых действий в Черниговской области было повреждено более 600 км дорог и разрушено 20 мостов.

Об этом идет речь в Телеграм-канале главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Теперь дорожники каждый день работают над восстановлением транспортных путей.

"Сейчас задача областной военной администрации и общин - обеспечить проезд автотранспорта для того, чтобы логистические маршруты функционировали, чтобы была возможность обеспечить людей гуманитарной помощью, возродить бизнес", - подчеркивает первый заместитель начальника областной военной администрации Константин Мегем.

Фото: В'ячеслав Чаус

Поэтому идет строительство временных сооружений для обеспечения проезда над реками, где мосты разрушены. Делаются временные устройства.

Фото: В'ячеслав Чаус

19 апреля в работах по восстановлению дорог в Черниговской области было задействовано 47 работников и 30 единиц техники. Работали над обустройством временных проездов на трассах М-01 Киев – Чернигов, Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч, и Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

Фото: В'ячеслав Чаус

"Переезд через реку Десна взамен разрушенных мостов организовать гораздо сложнее, но и над этим уже работают", - говорится в сообщении.

Дорожники также продолжали расчищать автодорогу М-01 от обломков и грунта, демонтировали поврежденные барьерные ограждения.

Фото: В'ячеслав Чаус

Фото: В'ячеслав Чаус

Фото: В'ячеслав Чаус

Напомним, Чаус заявид, что Черниговщина нуждается в специальной экономической зоне для стимулирования развития бизнеса в приграничье.