Оккупанты обстреляли Николаевскую область: пострадала гражданская инфраструктура

РоSSийские войска в ночь на среду, 20 апреля, обстреляли Николаевскую область. В результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура, сообщает Оперативное командование "Південь" в Facebook.

Жертв среди гражданского населения нет.

"В Николаевской области в течение ночи продолжались обстрелы системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасательными службами", - говорится в сообщении.