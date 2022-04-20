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2022-04-20
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: пострадала гражданская инфраструктура
Жертв нет.
© ГСЧС Украины
РоSSийские войска в ночь на среду, 20 апреля, обстреляли Николаевскую область. В результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура, сообщает Оперативное командование "Південь" в
Жертв среди гражданского населения нет.
"В Николаевской области в течение ночи продолжались обстрелы системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасательными службами", - говорится в сообщении.
Анна Конюченко, ZN.ua