Экс-командующий НАТО: РоSSия сдерживает Запад ядерными угрозами, так не должно быть

Американский военный напомнил, что военная подготовка учит искать способ сдерживать врага, а Путина сейчас вообще ничего не сдерживает, информирует ZN.ua.

Экс-командующий НАТО: РоSSия сдерживает Запад ядерными угрозами, так не должно быть
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Владимир Путин действительно может решиться применить ядерное или любое другое оружие массового поражения. И к этой угрозе следует относиться серьезно. В то же время сейчас даже сами угрозы это сделать уже, к сожалению, играют в пользу роSSийского агрессора.

Об этом во время конференции в Atlantic Council сказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав.

«Ему удается сдерживать нас на Западе даже своими ядерными угрозами. Мы также боимся начала Третьей мировой. Хотя, по-моему, эта война уже началась. Путин запугивает нас этими ядерными угрозами, чтобы иметь полную свободу действий. Он может совершать военные преступления и делать вообще все, что заблагорассудится», - сказал он.

Директор программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест согласилась, что у РоSSии сегодня есть возможности нанести любой ядерный удар: как массовый, так и более ограниченный, тактический. По ее мнению, если Москва и решится применить такое оружие массового поражения, то это будет, скорее всего, тактический удар. И он состоится где-то подальше от границ НАТО, чтобы избежать реакции альянса.


Лесь Димань, ZN.ua

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