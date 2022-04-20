Крымскому татарину Зиядинову оккупационный суд назначил 17 лет лишения свободы

Он обвинялся по делу "Хизб ут-Тахрир".

Крымскому татарину Зиядинову оккупационный суд назначил 17 лет лишения свободы
Еміль

Южный окружной суд Ростова-на-Дону (РоSSия) отправил крымского детского тренера Эмиля Зиядинова в тюрьму на 17 лет.

Зиядинов был задержан ФСБ 7 июля 2020 года на территории Крыма. После этого его с полным игнорированием международного права незаконно переместили в РоSSию, сообщили на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Обвинение утверждало, что Эмиль организовывал тайные собрания религиозной организации ”Хизб ут-Тахрир”, запрещенной в РоSSии и на оккупированных ею территориях.

”При этом так называемый ключевой «свидетель» по делу так и не смог подробно сообщить «суду», при каких обстоятельствах, когда и где они познакомились с подсудимым. Трудно было объяснить, сколько людей, кого привлек Эмиль к деятельности запретной организации. Не смог подробно рассказать о месте и времени проведения сухбетов, разговоров, обстановке в доме, кто присутствовал на собрании”, – отметили в МИД.

Там подчеркнули, что Эмиля осудили только за то, что он поддерживал крымских политзаключенных и их семьи, ездил на суды в Москву и Ростов поддержать соотечественников, собирал им передачи в тюрьмы и приезжал на места обысков.

Напомним, ФСБшники впервые задержали Зиядинова в 2019 году. Тогда его отпустили домой с выписанным штрафом на 10 000 рублей, но пообещали посадить.

После его поездок в Москву, где он поддерживал соотечественников, за мужчиной следили. 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Жадан получил Премию свободыЖадан получил Премию свободы
В Каховке оккупанты назначили свою властьВ Каховке оккупанты назначили свою власть
Новым министром агрополитики назначили нардепа СольскогоНовым министром агрополитики назначили нардепа Сольского
Зеленский назначил генерал-майора Москалева новым командующим ООСЗеленский назначил генерал-майора Москалева новым командующим ООС
Зеленский назначил руководителем Киевской ОВА экс-командующего ООСЗеленский назначил руководителем Киевской ОВА экс-командующего ООС
РоSSийские оккупанты в Мелитополе назначили депутатку "Оппоблока" новым мэромРоSSийские оккупанты в Мелитополе назначили депутатку "Оппоблока" новым мэром
Вода по Северо-Крымскому каналу в Крым "просто так не пойдет", - ГУРВода по Северо-Крымскому каналу в Крым "просто так не пойдет", - ГУР
РоSSийский суд приговорил 5 крымскотатарских активистов к 15-19 годам лишения свободыРоSSийский суд приговорил 5 крымскотатарских активистов к 15-19 годам лишения свободы
Президент назначил новых глав Черкасской и Одесской ОГАПрезидент назначил новых глав Черкасской и Одесской ОГА
Международный суд ООН назначил слушание дела "Украина против РФ" на 7 и 8 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости