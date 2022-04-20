Он обвинялся по делу "Хизб ут-Тахрир".

Южный окружной суд Ростова-на-Дону (РоSSия) отправил крымского детского тренера Эмиля Зиядинова в тюрьму на 17 лет.

Зиядинов был задержан ФСБ 7 июля 2020 года на территории Крыма. После этого его с полным игнорированием международного права незаконно переместили в РоSSию, сообщили на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Обвинение утверждало, что Эмиль организовывал тайные собрания религиозной организации ”Хизб ут-Тахрир”, запрещенной в РоSSии и на оккупированных ею территориях.

”При этом так называемый ключевой «свидетель» по делу так и не смог подробно сообщить «суду», при каких обстоятельствах, когда и где они познакомились с подсудимым. Трудно было объяснить, сколько людей, кого привлек Эмиль к деятельности запретной организации. Не смог подробно рассказать о месте и времени проведения сухбетов, разговоров, обстановке в доме, кто присутствовал на собрании”, – отметили в МИД .

Там подчеркнули, что Эмиля осудили только за то, что он поддерживал крымских политзаключенных и их семьи, ездил на суды в Москву и Ростов поддержать соотечественников, собирал им передачи в тюрьмы и приезжал на места обысков.

Напомним, ФСБшники впервые задержали Зиядинова в 2019 году. Тогда его отпустили домой с выписанным штрафом на 10 000 рублей, но пообещали посадить.

После его поездок в Москву, где он поддерживал соотечественников, за мужчиной следили.