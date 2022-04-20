Военные, спасатели и полицейские смогут бесплатно лечиться в медучреждениях МВД и Минобороны, - Кабмин

В правительстве был установлен период, во время которого предусмотрено бесплатное обслуживание для перечисленных категорий.

Украинские военные, полицейские и спасатели смогут бесплатно лечиться в медицинских учреждениях системы МВД и Министерства обороны.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Правительство приняло решение разрешить бесплатное обслуживание в течение действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены.

"К этой категории относятся военнослужащие ВСУ, НГУ, ГПСУ, других военных формирований, полицейские и лица рядового и начальствующего состава ГСЧС. Они смогут обслуживаться в военно-медицинских учреждениях, учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения по территориальному принципу, привлекаемым к оказанию медицинской помощи в условиях военного положения", - сообщили в правительстве.

Инициировало такое предложение МВД .

Напомним, 19 апреля Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о продлении военного положения.