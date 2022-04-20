«За вклад в оборону всей Европы»: в столице Эстонии решили создать Площадь Украины
Новый топоним должен появиться уже в этом году.
В этом году в Таллине, ориентировочно до лета, планируют создать Площадь Украины, сообщает издание
Городская комиссия по топонимам предложила управе рассмотреть три возможных локации будущей площади.
"Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания Министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Так почти все постройки в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. В непосредственной близости отсюда находится Министерство иностранных дел. С другой стороны расположена площадь Исландии, так что площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль", - сказал вице-мэр столицы Йоозеп Вимм.
По словам Вимма, парк Лембиту пользуется высокой популярностью у горожан, и новая площадь поможет им задуматься о том, что объединяет народы Эстонии и Украины.
“Также это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы", - добавил Вимм.