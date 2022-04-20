«За вклад в оборону всей Европы»: в столице Эстонии решили создать Площадь Украины

Новый топоним должен появиться уже в этом году.

«За вклад в оборону всей Европы»: в столице Эстонии решили создать Площадь Украины
© Андрей Проць, ZN.UA

В этом году в Таллине, ориентировочно до лета, планируют создать Площадь Украины, сообщает издание ERR со ссылкой на решение мэрии эстонской столицы.

Городская комиссия по топонимам предложила управе рассмотреть три возможных локации будущей площади.

"Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания Министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Так почти все постройки в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. В непосредственной близости отсюда находится Министерство иностранных дел. С другой стороны расположена площадь Исландии, так что площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль", - сказал вице-мэр столицы Йоозеп Вимм.

По словам Вимма, парк Лембиту пользуется высокой популярностью у горожан, и новая площадь поможет им задуматься о том, что объединяет народы Эстонии и Украины.

“Также это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы", - добавил Вимм.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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