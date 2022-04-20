РоSSия запустила "Сатану"
Москва называет “Сармат” самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей, информирует
Сегодня днем роSSийские военные на испытательном космодроме “Плесецк” из шахтной пусковой установки запустили межконтинентальную баллистическую ракету стационарного базирования “Сармат”. На Запада МБР называют “Сатана 2”.
В минобороны РФ
Этот пуск первый в программе роSSийских испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение ракетных войск РФ, уверяют в минобороны РФ. Ракетный комплекс “Сармат”заменит ”Воеводу”.
Дальность "Сармата" составляет около 18 тысяч километров, стартовая масса ракеты около 200 тонн, она несет до 10 тонн полезной нагрузки (разделяющаяся головная часть индивидуального наведения с не менее, чем пятнадцатью боевыми блоками) и 178 тонн топлива. Упоминается также, что скорость предстартовой подготовки 35-метровой ракеты сокращена до нескольких десятков секунд, что в теории позволит ей конкурировать с мобильными ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс", а ее эффективность в четыре раза выше, чем у упомянутых МРК.
Если бы договор СНВ-2 вступил в силу, класс тяжелых МБР прекратил бы свое существование. Однако в связи с неподписанием договора уже в 2010-х годах появились сведения о разработке в РФ тяжелой МБР на замену состоящей на вооружении "Сатане", самые новые из которых стали на боевое дежурство в 1992 году. Официально "Сармат" анонсировал в 2018 году президент РоSSии Владимир Путин.