РоSSия запустила "Сатану"

Сегодня днем роSSийские военные на испытательном космодроме “Плесецк” из шахтной пусковой установки запустили межконтинентальную баллистическую ракету стационарного базирования “Сармат”. На Запада МБР называют “Сатана 2”.

В минобороны РФ уверяют , что “задачи пуска выполнены в полном объеме”.

Этот пуск первый в программе роSSийских испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение ракетных войск РФ , уверяют в минобороны РФ . Ракетный комплекс “Сармат”заменит ”Воеводу”.

Дальность "Сармата" составляет около 18 тысяч километров, стартовая масса ракеты около 200 тонн, она несет до 10 тонн полезной нагрузки (разделяющаяся головная часть индивидуального наведения с не менее, чем пятнадцатью боевыми блоками) и 178 тонн топлива. Упоминается также, что скорость предстартовой подготовки 35-метровой ракеты сокращена до нескольких десятков секунд, что в теории позволит ей конкурировать с мобильными ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс", а ее эффективность в четыре раза выше, чем у упомянутых МРК.