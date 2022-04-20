"Акция" от Минобороны РоSSии: родственникам оккупантов обещают бесплатный тур на опознание трупов

РоSSийское государство обещает покрывать расходы на дорогу туда-обратно, чтобы родственники военных прокатались на опознание своего трупа.

"Акция" от Минобороны РоSSии: родственникам оккупантов обещают бесплатный тур на опознание трупов

Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу отдал приказ сделать бесплатным проезд для родственников убитых оккупантов.

"Акция" распространяется на двух родственников для каждого русского военного, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Именно так выглядит новая форма поощрения для контрактников, изъявляющих желание принять участие в войне: «Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их проживания (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства до места опознания военнослужащего и обратно», – отметили в украинском Минобороны.

Там предположили, что, по мнению роSSийского командования, эта льгота должна повысить лояльность россиян к войне на территории Украины. Особенно учитывая тотальную задержку обещанных выплат роSSийским военнослужащим и членам их семей.

Напомним, что россияне отказывались забирать свои трупы с территории Украины и всячески скрывают количество потерь. А потеряли они, по последним данным Генштаба ВСУ, уже 20 900 военных.



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