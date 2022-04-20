РоSSийская армия потеряла в 3,5 раза больше техники, чем ВСУ – аналитики

С начала вторжения в Украину РоSSия потеряла половину БТГ до 24 февраля, информирует ZN.ua.

РоSSийская армия потеряла в 3,5 раза больше техники, чем ВСУ – аналитики
© КГГА, Алексей Самсонов

Согласно данным аналитического проекта Oryx, за время полномасштабного военного вторжения в Украину роSSийская армия потеряла в три с половиной раза больше военной техники, чем Вооруженные Силы Украины.

Аналитики обнародовали список потерь обеих сторон, учитывая только ту технику, разрушение которой подтверждается фото- и видеодоказательствами. Согласно подсчётам специалистов Oryx, за два месяца войны РоSSия потеряла 3002 единицы техники. Из них полностью уничтожено – 1588 единиц, повреждено – 47 единиц, брошено – 244 единицы. Кроме того, 1123 единицы роSSийской техники были захвачены украинскими военными.

В Oryx сообщают, что среди всех видов техники оккупантов наибольшие потери составили грузовики, автомобили и джипы (834), танки (521), боевые бронированные машины (307) и БМП (532).

За тот же отрезок войны Украина потеряла 848 единиц техники. Полностью уничтожены – 389 единиц, повреждены – 22 единицы, брошены – 36 единиц, захвачена врагом – 401 единица. Среди потерь ВСУ, в частности, 125 танков, 88 БМП и 75 бронированных машин.


Александр Хребет, ZN.ua

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