РоSSийская армия потеряла в 3,5 раза больше техники, чем ВСУ – аналитики
Согласно данным аналитического проекта Oryx, за время полномасштабного военного вторжения в Украину роSSийская армия потеряла в три с половиной раза больше военной техники, чем Вооруженные Силы Украины.
Аналитики
В Oryx сообщают, что среди всех видов техники оккупантов наибольшие потери составили грузовики, автомобили и джипы (834), танки (521), боевые бронированные машины (307) и БМП (532).
За тот же отрезок войны Украина потеряла 848 единиц техники. Полностью уничтожены – 389 единиц, повреждены – 22 единицы, брошены – 36 единиц, захвачена врагом – 401 единица. Среди потерь ВСУ, в частности, 125 танков, 88 БМП и 75 бронированных машин.