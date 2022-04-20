Экс-главнокомандующий НАТО в Европе объяснил, какое оружие нужно Украине для победы на Донбассе

Правительству США следует четко определиться, что вся дальнейшая военная помощь для ВСУ должна преследовать единую цель. И это победа украинской армии над Россией .

Об этом во время конференции в Atlantic Council сказал бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав. Он подчеркнул, что США и союзники должны дать Украине именно то, что обеспечит не просто способность украинской армии выстоять или сдержать врага, а победить в войне.

«Последний пакет помощи на 800 миллионов долларов – это хорошо. В конце концов все, что мы передали, пойдет на пользу. Но в этом пакете многого не хватает. Этого оружия хватит для обеспечения одной батальонно-тактической группы. А при этом армия Украины противостоит 76 таким группам из РоSSии. Поэтому нужно как можно скорее отправить больше оружия», – подчеркнул Бридлав.

«Почему в этом пакете нет реактивных систем залпового огня? Они нужны на поле битвы прямо сейчас. О танках тоже нужно подумать. Украине сейчас отправили БТР-ы М113. И я рад, что это произошло. Но мы отказались от этого оружия еще в 80-х годах. Мы перешли на M2 Bradley. Это гораздо более мощное оружие. Больше огневой силы. И это то, что мы должны передать уже сейчас армии Украины», – добавил он.

Он также уточнил, что, несмотря на вчерашние заявления Вашингтона, Украина не получила дополнительные самолеты. Были переданы запчасти для ремонта украинских самолетов. По мнению экс-командующего НАТО, произошло какое-то недоразумение. Однако он подчеркнул, что ВВС Украины обязательно нужно помочь нарастить возможности для противостояния ВВС РоSSии. Особенно сейчас, когда битва на Донбассе обостряется.

В свою очередь, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор согласился с Бридлавом, что необходимо как можно скорее отправить больше оружия для украинской армии, которое бы придавало мобильности. Это и M2 Bradley, и бронированные HMMWV, которыми украинские военные уже пользуются.

«Если Байден серьезно говорит о геноциде в Украине, тогда мы обязаны сделать все, чтобы этот геноцид остановить. А значит передать все возможное оружие для этого. Предел – это только оружие массового уничтожения. Украинцы должны победить россиян», – сказал Тейлор.

Он убежден, что даже после поражения РоSSия снова вернется и начнет новую войну против Украины. Но к тому времени у Запада будет возможность перевооружить и укрепить украинскую армию.