Экс-главнокомандующий НАТО в Европе объяснил, какое оружие нужно Украине для победы на Донбассе
По его словам, все, что США и союзники отправили Киеву, хватит на вооружение только одной батальонной тактической группы, поэтому поставки нужно быстро увеличить, информирует
Правительству США следует четко определиться, что вся дальнейшая военная помощь для ВСУ должна преследовать единую цель. И это победа украинской армии над Россией.
Об этом во время конференции в Atlantic Council сказал бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав. Он подчеркнул, что США и союзники должны дать Украине именно то, что обеспечит не просто способность украинской армии выстоять или сдержать врага, а победить в войне.
«Последний пакет помощи на 800 миллионов долларов – это хорошо. В конце концов все, что мы передали, пойдет на пользу. Но в этом пакете многого не хватает. Этого оружия хватит для обеспечения одной батальонно-тактической группы. А при этом армия Украины противостоит 76 таким группам из РоSSии. Поэтому нужно как можно скорее отправить больше оружия», – подчеркнул Бридлав.
«Почему в этом пакете нет реактивных систем залпового огня? Они нужны на поле битвы прямо сейчас. О танках тоже нужно подумать. Украине сейчас отправили БТР-ы М113. И я рад, что это произошло. Но мы отказались от этого оружия еще в 80-х годах. Мы перешли на M2 Bradley. Это гораздо более мощное оружие. Больше огневой силы. И это то, что мы должны передать уже сейчас армии Украины», – добавил он.
Он также уточнил, что, несмотря на вчерашние заявления Вашингтона, Украина не получила дополнительные самолеты. Были переданы запчасти для ремонта украинских самолетов. По мнению экс-командующего НАТО, произошло какое-то недоразумение. Однако он подчеркнул, что ВВС Украины обязательно нужно помочь нарастить возможности для противостояния ВВС РоSSии. Особенно сейчас, когда битва на Донбассе обостряется.
В свою очередь, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор согласился с Бридлавом, что необходимо как можно скорее отправить больше оружия для украинской армии, которое бы придавало мобильности. Это и M2 Bradley, и бронированные HMMWV, которыми украинские военные уже пользуются.
«Если Байден серьезно говорит о геноциде в Украине, тогда мы обязаны сделать все, чтобы этот геноцид остановить. А значит передать все возможное оружие для этого. Предел – это только оружие массового уничтожения. Украинцы должны победить россиян», – сказал Тейлор.
Он убежден, что даже после поражения РоSSия снова вернется и начнет новую войну против Украины. Но к тому времени у Запада будет возможность перевооружить и укрепить украинскую армию.