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2022-04-20
РоSSия не получила значительных территориальных достижений с начала нового наступления на Донбассе — США
Войска РФ совершают пробные атаки для проверки украинской обороны, информирует
По оценкам США, РоSSия не получила никаких серьезных территориальных достижений с усилением наступления на востоке Украины. Об этом сообщает
Один из чиновников отметил, что Соединенные Штаты зафиксировали несколько новых атак военных РФ, которые больше похожи на пробные, предпринятые для проверки обороны Украины.
По его информации, линия фронта остается неподвижной: ни одна большая территория пока не переходит от одной стороны к другой.
Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что за сутки украинские защитники отбили 10 роSSийских атак на Донбассе.
Максим Царук, ZN.ua