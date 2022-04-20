РоSSия не получила значительных территориальных достижений с начала нового наступления на Донбассе — США

По оценкам США , РоSSия не получила никаких серьезных территориальных достижений с усилением наступления на востоке Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США .

Один из чиновников отметил, что Соединенные Штаты зафиксировали несколько новых атак военных РФ , которые больше похожи на пробные, предпринятые для проверки обороны Украины.

По его информации, линия фронта остается неподвижной: ни одна большая территория пока не переходит от одной стороны к другой.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что за сутки украинские защитники отбили 10 роSSийских атак на Донбассе.