Больше не будет праздником: в день 9 мая внесут важное изменение

В Верховную Раду Украины внесен законопроект, которым предлагается радикально изменить празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, информирует Апостроф .

Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.

Авторы документа предлагают отменить празднование в Украине Дня победы над нацизмом 9 мая и перенести этот праздник на 8 мая - День памяти и примирения. В то же время, 9 мая предлагается отмечать День Европы.

В объяснительной записке к законопроекту говорится о том, что коммунистический режим СССР специально установил отдельную от Европы дату празднования окончания Второй мировой войны. Советский Союз, а затем и РоSSийская Федерация превратили 9 мая в инструмент пропаганды и достижения политических целей, разжигания войн, оправдания своих преступлений против человечности.

"Празднование в Украине Дня победы 9 мая является нелогичным и неприемлемым, особенно после начала полномасштабного роSSийского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Украина должна чествовать память павших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая. А 9 мая – вместе с государствами-членами Европейского Союза отмечать День Европы", - говорится в записке к документу.

Там же написано, что принятие проекту закона будет способствовать окончательному освобождению Украины от роSSийской парадигмы Дня победы, позволит отмечать совместно с народами Европы 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая – День Европы.



