Больше не будет праздником: в день 9 мая внесут важное изменение
В Верховную Раду Украины внесен законопроект, которым предлагается радикально изменить празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, информирует
Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.
Авторы документа предлагают отменить празднование в Украине Дня победы над нацизмом 9 мая и перенести этот праздник на 8 мая - День памяти и примирения. В то же время, 9 мая предлагается отмечать День Европы.
В объяснительной записке к законопроекту говорится о том, что коммунистический режим СССР специально установил отдельную от Европы дату празднования окончания Второй мировой войны. Советский Союз, а затем и РоSSийская Федерация превратили 9 мая в инструмент пропаганды и достижения политических целей, разжигания войн, оправдания своих преступлений против человечности.
"Празднование в Украине Дня победы 9 мая является нелогичным и неприемлемым, особенно после начала полномасштабного роSSийского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Украина должна чествовать память павших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая. А 9 мая – вместе с государствами-членами Европейского Союза отмечать День Европы", - говорится в записке к документу.
Там же написано, что принятие проекту закона будет способствовать окончательному освобождению Украины от роSSийской парадигмы Дня победы, позволит отмечать совместно с народами Европы 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая – День Европы.