Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу - Bloomberg

Президент РоSSии Владимир Путин принимал решение о нападении на Украину в феврале 2022 года в узком кругу, однако ограниченность полученной информации привела к просчетам в первые дни вторжения. Об этом пишет Bloomberg .

Издание со ссылкой на окружения Путина отмечает, что президент страны-агрессора был полон решимости продолжать войну в Украине, несмотря на провал плана по быстрому захвату страны. В глазах Путина сокращение амбиций Москвы сделало бы ее "безнадежно уязвимой и слабой" перед Западом.

Через несколько недель после вторжения круг советников Путина сузился еще больше.

Источники отмечают, что решение о вторжении Путин принимал вместе с такими "ястребами" как министр обороны Сергея Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Bloomberg обратился за официальным комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, но тот на запрос не ответил.

По данным Bloomberg, кремлевские просчеты повлекли за собой ограниченность информации, которую получал Путин. Москва рассчитывала, что в первые же дни наступления получит более широкую поддержку в рядах ВСУ и украинских политиков.

"РоSSийский лидер также недооценил своего украинского коллегу (Владимира Зеленского, – ред.), сначала считая его слабым", – пишет Bloomberg.