Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу - Bloomberg
По данным издания, решение о вторжении в Украину Путин принимал вместе с министром обороны Шойгу, главой Генштаба РФ Герасимовым и секретарем Совбеза Патрушевым, информирует
Президент РоSSии Владимир Путин принимал решение о нападении на Украину в феврале 2022 года в узком кругу, однако ограниченность полученной информации привела к просчетам в первые дни вторжения. Об этом пишет
Издание со ссылкой на окружения Путина отмечает, что президент страны-агрессора был полон решимости продолжать войну в Украине, несмотря на провал плана по быстрому захвату страны. В глазах Путина сокращение амбиций Москвы сделало бы ее "безнадежно уязвимой и слабой" перед Западом.
Через несколько недель после вторжения круг советников Путина сузился еще больше.
Источники отмечают, что решение о вторжении Путин принимал вместе с такими "ястребами" как министр обороны Сергея Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Bloomberg обратился за официальным комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, но тот на запрос не ответил.
По данным Bloomberg, кремлевские просчеты повлекли за собой ограниченность информации, которую получал Путин. Москва рассчитывала, что в первые же дни наступления получит более широкую поддержку в рядах ВСУ и украинских политиков.
"РоSSийский лидер также недооценил своего украинского коллегу (Владимира Зеленского, – ред.), сначала считая его слабым", – пишет Bloomberg.