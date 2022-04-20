Экс-посол США в Украине: Киев разумнее принять в НАТО, чем дать гарантию безопасности

Украина на переговорах с Россией предложила четкую идею, предполагающую, что Киев останется нейтральным и не будет вступать в НАТО. Однако ему нужны гарантии безопасности. И не такие, как во времена Будапештского меморандума.

Обсуждая этот вопрос на конференции Atlantic Council, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор отметил, что предложенная модель в значительной степени похожа на ту, которая воплощена в Австрии. Страна имеет сильную армию и вступила в ЕС , однако остается за пределами НАТО.

Однако Тейлор сомневается, что это предложение все еще на столе. Поскольку его Киев выдвинул три недели назад, до того, как стало известно о массовых убийствах гражданских в Буче.

«Я сомневаюсь, что такие переговоры могут продолжаться, если россияне делают то, что делают. Если они, по словам президента Байдена, устроили геноцид в Украине. Можно ли с ними вообще говорить тогда?» – сказал американский дипломат.