?Корниенко: 2-3 нардепа Верховной Рады незаконно покинули территорию Украины

Два-три нардепа Верховной Рады незаконно покинули территорию Украины.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

«Есть информация, что за пределами (Украины) находятся 2-3 депутата, которые, как говорится, неуставным способом покинули страну, нас не предупредили. И действительно мы можем считать их беглыми депутатами. Но большинство депутатов находятся на месте», - заявил он.

По его словам, все остальные депутаты находятся за границей на законных основаниях.

«Например, в командировках. Сегодня большая делегация отправилась в Эстонию. Оттуда они шлют нам новости. Завтра парламент Эстонии будет голосовать постановление о признании геноцида в Украине. Это будет в присутствии наших парламентариев», — добавил он.

Вице-спикер анонсировал, что на следующей неделе состоится заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Наша мощная делегация будет ехать в ПАСЕ , будут отстаивать там очень важные акты, которые сейчас отрабатываются. Относительно признания геноцида, относительно тех вещей, которые связаны с санкциями и финансовыми вещами. То есть вся эта дискуссия ведется сейчас с лидерами», — подчеркнул он.

Напомним, 15 марта Корниенко сообщил, что около 20 народных депутатов сбежали из Украины с начала вторжения РоSSии. В тот же день работники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. У них изъяли оружие.