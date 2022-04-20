Корниенко: 2-3 нардепа Верховной Рады незаконно покинули территорию Украины

Все остальные парламентарии, находящиеся за границей, работают в служебных командировках.

?Корниенко: 2-3 нардепа Верховной Рады незаконно покинули территорию Украины
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Два-три нардепа Верховной Рады незаконно покинули территорию Украины.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

«Есть информация, что за пределами (Украины) находятся 2-3 депутата, которые, как говорится, неуставным способом покинули страну, нас не предупредили. И действительно мы можем считать их беглыми депутатами. Но большинство депутатов находятся на месте», - заявил он.

По его словам, все остальные депутаты находятся за границей на законных основаниях.

«Например, в командировках. Сегодня большая делегация отправилась в Эстонию. Оттуда они шлют нам новости. Завтра парламент Эстонии будет голосовать постановление о признании геноцида в Украине. Это будет в присутствии наших парламентариев», — добавил он.

Вице-спикер анонсировал, что на следующей неделе состоится заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Наша мощная делегация будет ехать в ПАСЕ, будут отстаивать там очень важные акты, которые сейчас отрабатываются. Относительно признания геноцида, относительно тех вещей, которые связаны с санкциями и финансовыми вещами. То есть вся эта дискуссия ведется сейчас с лидерами», — подчеркнул он.

Напомним, 15 марта Корниенко сообщил, что около 20 народных депутатов сбежали из Украины с начала вторжения РоSSии. В тот же день работники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. У них изъяли оружие.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Франция готова стать гарантом безопасности для Украины — PoliticoФранция готова стать гарантом безопасности для Украины — Politico
Военное положение будет длиться столько, сколько будут боевые действия, - КорниенкоВоенное положение будет длиться столько, сколько будут боевые действия, - Корниенко
Глава Европейской рады посетил Бородянку: «История не забудет военные преступления»Глава Европейской рады посетил Бородянку: «История не забудет военные преступления»
Демонического "русского мира" не будет: в ОП рассказали о стратегии деоккупации юга УкраиныДемонического "русского мира" не будет: в ОП рассказали о стратегии деоккупации юга Украины
Bloomberg: В Кремле растет недовольство войной против УкраиныBloomberg: В Кремле растет недовольство войной против Украины
Уроженец Украины руководил ковровыми бомбежками Мариуполя: фото и биография генералаУроженец Украины руководил ковровыми бомбежками Мариуполя: фото и биография генерала
РоSSийские войска пытаются продолжать наступательные действия на востоке Украины, - ГенштабРоSSийские войска пытаются продолжать наступательные действия на востоке Украины, - Генштаб
Риск ракетных ударов РФ по территории Украины сохраняется — британская разведкаРиск ракетных ударов РФ по территории Украины сохраняется — британская разведка
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
NYT: На востоке Украины армия РоSSии меняет тактику и пытается действовать осторожнееNYT: На востоке Украины армия РоSSии меняет тактику и пытается действовать осторожнее
Последние новости
Подгружаем последние новости