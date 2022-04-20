Германия "больше не может" поставлять оружие Украине – правительство

Берлин аргументирует это тем, что "Германия предоставила Украине все оружие, которое могло"

Германия
© Официциальный сайт Кремля

Немецкое правительство обнародовало официальное заявление, в котором говорится, что страна больше не сможет поставлять Украине оружие из собственных запасов.

Представитель ведомства Штеффен Хеберстрейт обратился к мировой общественности, подчеркнув, что на сегодня Германия предоставила Украине все оружие, которое могла. По его мнению, новые поставки вооружений могут ослабить военный потенциал самой федеративной республики.

Как сообщает издание S?ddeutsche Zeitung, представитель правительства также дал понять, что его страна будет искать другие варианты помощи. В частности Хеберстрейт заявил, что Германия будет продолжать финансирование для военных закупок украинской армии у других государств. Кроме того, он опроверг информацию о задержке поставок ранее согласованных вооружений в Украину со стороны Бундесвера.


Александр Хребет, ZN.ua

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