Германия "больше не может" поставлять оружие Украине – правительство

Немецкое правительство обнародовало официальное заявление, в котором говорится, что страна больше не сможет поставлять Украине оружие из собственных запасов.

Представитель ведомства Штеффен Хеберстрейт обратился к мировой общественности, подчеркнув, что на сегодня Германия предоставила Украине все оружие, которое могла. По его мнению, новые поставки вооружений могут ослабить военный потенциал самой федеративной республики.