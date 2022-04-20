РоSSия хочет скрыть информацию о семьях погибших в Украине военных

Министерство обороны РоSSии решило засекретить данные о семьях погибших в Украине солдат. Об этом сообщила роSSийская служба BBC.

Данные о военнослужащих, погибших в боевых действиях во время так называемых «спецопераций», являются государственной тайной в РоSSии еще с 2015 года. В настоящее время льготами для членов семей погибших занимаются чиновники районных администраций. Однако Минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам. Таким образом, доступ к информации о погибших во время войны в Украине, а также о членах их семей, будет ограничен для общественности.

Согласно проекту , опубликованному на правительственном портале правовой информации РФ , родственники военных, погибших на войне в Украине, будут получать удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий в военкоматах. В пояснительной записке к проекту отмечается, что засекретить данные необходимо «в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ , погибших (умерших) при выполнении заданий во время специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР».