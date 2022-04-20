РоSSия хочет скрыть информацию о семьях погибших в Украине военных
Родственники будут получать удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий в военкоматах, информирует
Министерство обороны РоSSии решило засекретить данные о семьях погибших в Украине солдат. Об этом
Данные о военнослужащих, погибших в боевых действиях во время так называемых «спецопераций», являются государственной тайной в РоSSии еще с 2015 года. В настоящее время льготами для членов семей погибших занимаются чиновники районных администраций. Однако Минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам. Таким образом, доступ к информации о погибших во время войны в Украине, а также о членах их семей, будет ограничен для общественности.
Согласно
В настоящее время роSSийские власти всячески скрывают потери роSSийской армии в Украине. Информацию о погибших военных РФ предоставляют преимущественно местные власти, публично выражающие соболезнования их родственникам.