Франция готова стать гарантом безопасности для Украины — Politico

Там отметили необходимость создания соответствующей международной структуры, информирует ZN.ua.

Франция готова стать гарантом безопасности для Украины — Politico
© unsplash/fabienmaurin

Вчера во время видеоконференции лидеров Группы семи французская сторона заявила о своей готовности стать гарантом безопасности для Украины в обмен на наш отказ от курса в НАТО. Об этом пишет издание Politico, цитируя слова высокопоставленного чиновника из Елисейского дворца.

"Франция готова предоставить Украине "достаточно надежные гарантии безопасности", которые могли бы предотвратить новое роSSийское вторжение, — цитирует СМИ слова советника президента. - Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности".

Кроме Франции в Группу семи входят также США, Италия, Германия, Британия, Канада, Япония, Польша, Румыния, руководство ЕС и НАТО.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Демонического "русского мира" не будет: в ОП рассказали о стратегии деоккупации юга УкраиныДемонического "русского мира" не будет: в ОП рассказали о стратегии деоккупации юга Украины
Bloomberg: В Кремле растет недовольство войной против УкраиныBloomberg: В Кремле растет недовольство войной против Украины
Уроженец Украины руководил ковровыми бомбежками Мариуполя: фото и биография генералаУроженец Украины руководил ковровыми бомбежками Мариуполя: фото и биография генерала
РоSSийские войска пытаются продолжать наступательные действия на востоке Украины, - ГенштабРоSSийские войска пытаются продолжать наступательные действия на востоке Украины, - Генштаб
Риск ракетных ударов РФ по территории Украины сохраняется — британская разведкаРиск ракетных ударов РФ по территории Украины сохраняется — британская разведка
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
NYT: На востоке Украины армия РоSSии меняет тактику и пытается действовать осторожнееNYT: На востоке Украины армия РоSSии меняет тактику и пытается действовать осторожнее
Forbes: Переход Украины на оружие НАТО беспрецедентен и неизбеженForbes: Переход Украины на оружие НАТО беспрецедентен и неизбежен
"Бросают тень на наши усилия": президент Турции рассказал, что затормозило переговоры Украины и рф"Бросают тень на наши усилия": президент Турции рассказал, что затормозило переговоры Украины и рф
РоSSия лишилась половины своих БТГ с начала войны против Украины - американский экспертРоSSия лишилась половины своих БТГ с начала войны против Украины - американский эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости