Франция готова стать гарантом безопасности для Украины — Politico
Там отметили необходимость создания соответствующей международной структуры, информирует
Вчера во время видеоконференции лидеров Группы семи французская сторона заявила о своей готовности стать гарантом безопасности для Украины в обмен на наш отказ от курса в НАТО. Об этом пишет
"Франция готова предоставить Украине "достаточно надежные гарантии безопасности", которые могли бы предотвратить новое роSSийское вторжение, — цитирует СМИ слова советника президента. - Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности".
Кроме Франции в Группу семи входят также США, Италия, Германия, Британия, Канада, Япония, Польша, Румыния, руководство ЕС и НАТО.