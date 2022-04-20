Франция готова стать гарантом безопасности для Украины — Politico

Вчера во время видеоконференции лидеров Группы семи французская сторона заявила о своей готовности стать гарантом безопасности для Украины в обмен на наш отказ от курса в НАТО. Об этом пишет издание Politico , цитируя слова высокопоставленного чиновника из Елисейского дворца.

"Франция готова предоставить Украине "достаточно надежные гарантии безопасности", которые могли бы предотвратить новое роSSийское вторжение, — цитирует СМИ слова советника президента. - Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности".