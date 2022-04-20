"За которых стыдно": в Укрзалізниці разоблачили четырех агентов, которые активно передавали данные оккупантам

На данный момент правоохранители разбираются с задержанными.

В Укрзалізниці разоблачили четырех агентов, которые сотрудничали с роSSийскими войсками. Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин.

Мы писали, русские солдаты настолько озлоблены на собственное руководство, что часть орков готова бунтовать против своих командиров.

В СБУ сообщают, что озлобленность и ненависть роSSийских солдат на собственное руководство растет и орки готовы расстрелять командиров на месте или дождаться приезда домой и написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру рф.

Так один из рашистов рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как их забыли на трое суток в лесу без воды и еды.