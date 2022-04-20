Военное положение будет длиться столько, сколько будут боевые действия, - Корниенко

Верховная Рада Украины проголосует за продление военного положения, как предусматривает распоряжение президента.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Указ президента на месяц продлевает военное положение. Это практика последних двух указов. Она оправдана. Офис президента понимает, почему такие сроки. У нас в законодательстве не очень четко выписано, поэтому опираются на практику, которая есть. Что касается правового регулирования жизни в стране в тех условиях, в которых мы находимся, понятно, что военное положение будет столь долго на тех территориях, где будут проходить боевые действия", — заявил он.

Корниенко напомнил, что даже западные регионы Украины страдают от ракетных атак оккупанта.

"Поэтому военное положение продлевается указом президента. Думаю, Верховная Рада поддержит это решение", – прогнозирует Корниенко.

Напомним, военное положение в Украине было введено решением Верховной Рады 24 февраля, в день полномасштабного наступления оккупантов. Затем его продлили еще на месяц. Поскольку РоSSия не собирается пока убираться с нашей земли и продолжает свои обстрелы, президент Зеленский внес в Раду законопроект об утверждении указа для продления действия военного положения.