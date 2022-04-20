Зверства россиян в Украине: к сбору доказательств приобщился отец Патрик Дебуа, 20 лет расследовавший преступления нацистов

К расследованию военных преступлений роSSийских военных в Украине присоединился отец Патрик Дебуа, 20 лет расследовавший преступления нацистов во время Второй мировой войны. Он является президентом и основателем организации «Яхад-Ин Унум», созданной с целью расследования военных преступлений нацистов во времена Второй мировой войны. В Украине организация, в первую очередь, сконцентрируется на записи показаний очевидцев. Свидетели преступлений РФ могут записаться на интервью на сайте . Также это можно сделать по одному из контактов: ukr.svidok@gmail.com, +38 098 943 1217, +38 067 332 5188. В то же время, кроме предоставления показаний, можно помочь в предоставлении гуманитарной помощи тем, кому это нужно.

Исследователи военных преступлений РФ будут собирать показания массовых убийств и уничтожения гражданской инфраструктуры в Буче, Мариуполе, Харькове, Николаеве и на всей территории Украины. Их представят в Международном уголовном суде, а также в прокуратурах европейских стран. Видеоинтервью планируется проводить в zoom при участии украинских волонтеров. При этом свидетельство на украинском и русском языках переведут на английский для международных инстанций. Кроме свидетельств очевидцев, исследователи будут работать с топографическими картами, будут определять и фиксировать точные места преступлений.

Указано, что Международный уголовный суд, а также прокуратуры Германии, Франции, Бельгии и других европейских стран, обладающих правом расследовать военные преступления, не могут проводить собственные следственные действия в Украине. Поэтому эти следственные органы будут опираться на материалы, представленные украинской прокуратурой и другими истцами. Наибольший вес для европейских судов будут иметь показания, собранные негосударственными и независимыми организациями, такими как «Яхад-ин Унум».

«Чтобы противостоять преступлениям РоSSийской Федерации, мы должны сохранить голоса свидетелей. Ведь именно они являются одним из важнейших улик для суда. Почти 20 лет «Яхад-ин Унум» расследует преступления нацистов в Украине и Восточной Европе. Мы разработали специальную методологию, опросили более восьми тысяч свидетелей и посетили большинство украинских городов и селений. Но никогда я не мог подумать, что в 21 веке мы также будем расследовать военные преступления на этих страждущих землях», – отметил Патрик Дебуа.

Французский католический священник отец Патрик Дебуа исследовал факты Холокоста и другие преступления нацистов, начиная с 2002 года. В 2004 году он создал организацию «Яхад-Ин Унум», чтобы проводить исследования более масштабно. За два десятка лет представители «Яхад-Ин Унум» посетили более 3 100 мест убийств и обнаружили массовые захоронения, где покоятся около двух миллионов евреев и ромов, убитых на территории Восточной Европы.

С 2015 года «Яхад-ин Унум» начала расследование геноцида и других массовых преступлений в Гватемале, Ираке и Сирии. Методология, созданная Яхад-Ин Унум, получила международное признание. Доказательства, собранные командой исследователей, стали основой для обвинительных приговоров членам ИГИЛ. В частности, бывшая представительница ИГИЛ Сара О. была осуждена в Германии после того, как Яхад-ин Унум обнаружил доказательства ее преступлений в Ираке. Это был первый случай привлечения к ответственности за преступления против человечности, совершенные по признакам пола и религии. В Бельгии на основе доказательств, предоставленных «Яхад-ин Унум», было начато восемь уголовных расследований против бывших членов ИГИЛ.